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        Lüleburgaz'da şehit Berkay Karaca ve 19 silah arkadaşı dualarla anıldı

        Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca ve 19 silah arkadaşı, şehadetlerinin birinci yıl dönümünde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Lüleburgaz'da şehit Berkay Karaca ve 19 silah arkadaşı dualarla anıldı

        Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca ve 19 silah arkadaşı, şehadetlerinin birinci yıl dönümünde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

        Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş sırasında 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan'da meydana gelen askeri uçak kazasında şehit olan 20 asker için Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Camii'nde Mevlidi Şerif programı düzenlendi.

        Gerçekleştirilen programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, şehit Berkay Karaca'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Düzenlenen programda Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerif okunarak şehit Berkay Karaca ile aynı kazada hayatını kaybeden 19 silah arkadaşı için dualar edildi.

        Programın sonunda Kırklareli İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından yapılan duayla 20 şehit rahmet ve minnetle anıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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