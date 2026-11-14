Lüleburgaz'da şehit Berkay Karaca ve 19 silah arkadaşı dualarla anıldı

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca ve 19 silah arkadaşı, şehadetlerinin birinci yıl dönümünde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş sırasında 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan'da meydana gelen askeri uçak kazasında şehit olan 20 asker için Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Camii'nde Mevlidi Şerif programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, şehit Berkay Karaca'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Düzenlenen programda Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerif okunarak şehit Berkay Karaca ile aynı kazada hayatını kaybeden 19 silah arkadaşı için dualar edildi.

Programın sonunda Kırklareli İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından yapılan duayla 20 şehit rahmet ve minnetle anıldı.