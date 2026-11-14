Kırklareli'nde arıcılara yüzde 100 hibe malzeme desteği verildi

Kentte bal üretimini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Özderin, bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kapalı pazar alanında düzenlenen törene Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ile üreticiler katıldı.

Kırklareli İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında temin edilen 1200 plastik kovan tabanı Pınarhisar Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı arıcılara teslim edildi.

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