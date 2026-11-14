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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden kış lastiği uyarısı

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden kış lastiği uyarısı

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapılan taşıtlar için 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

        15 Kasım itibarıyla kış lastiği kontrollerinin başlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1959-2025 yılları arasında ilimizde kasım, aralık, ocak, şubat, mart ve nisan ayları içerisinde ortalama en düşük sıcaklığın 3,30 derece olduğu belirtildiğinden, kara yolu ulaşımında yaşanacak olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, 7 Kasım 2026 tarihli Kırklareli Valilik Makamı oluru ile 15 Kasım 2026 - 15 Nisan 2027 tarihleri arasını kapsayan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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