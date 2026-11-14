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        Kırklareli'nde şiddetli rüzgâr ağaçları devirdi, ekipler seferber oldu

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Kırklareli'nde şiddetli rüzgâr ağaçları devirdi, ekipler seferber oldu

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

        İlçede etkisini artıran rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgâra dayanamayan ağaçların otomobillerin üzerine devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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