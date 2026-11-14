Kırklareli'nde şiddetli rüzgâr ağaçları devirdi, ekipler seferber oldu
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
Giriş: 14.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
İlçede etkisini artıran rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgâra dayanamayan ağaçların otomobillerin üzerine devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.
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