Kırklareli'nden kısa kısa

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Ziyarette tütün, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı olmak üzere bağımlılıklarla mücadele kapsamında yürütülebilecek çalışmalar görüşüldü.

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aydın Kırtıl ve yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.

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