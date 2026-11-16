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        Sigarayı bıraktılar, sertifikalarını aldılar

        Kırklareli Adliyesi'nde personelin sigarayı bırakmasını teşvik etmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla yürütülen "Yerinde Sigarayı Bırakma" programına katılarak sigarayı bırakmayı başaran adliye personeli için sertifika töreni düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Sigarayı bıraktılar, sertifikalarını aldılar

        Kırklareli Adliyesi'nde personelin sigarayı bırakmasını teşvik etmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla yürütülen "Yerinde Sigarayı Bırakma" programına katılarak sigarayı bırakmayı başaran adliye personeli için sertifika töreni düzenlendi.

        Kırklareli Adliyesi'nde sigarayı bırakmak isteyen personele sağlık desteği sağlandı. Kırklareli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Sigara Bırakma Polikliniği tarafından yürütülen çalışmalarla katılımcılara sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme yapılarak, sigarayı bırakma sürecinde destek verildi. Programı başarıyla tamamlayarak sigarayı bırakan adliye personeli için düzenlenen sertifika töreninde, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile Kırklareli Merkez TSM Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Uzman Doktor Sermin Günay tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

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        Törende sigarayı bırakmayı başaran adliye personelinin çabası takdir edilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve tütün kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi. Gerçekleştirilen programla sigara bırakma konusunda farkındalık oluşturulması ve kurum çalışanlarının sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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