Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) konuşma yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bulut, İller Bankası (İLBANK) ev sahipliğinde İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yerelden Küresele: Dirençli Şehirler İçin Ortak Çözümler" panelinde katılımcılara hitap etti.

Panelde, yerel yönetimlerin iklim değişikliği karşısındaki sorumlulukları, şehirlerin dayanıklılığını artıracak çalışmalar ve geleceğe yönelik iş birlikleri değerlendirildi.

REKLAM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulut, şehirlerin geleceğini bugünden düşünmek ve karşılaşılacak zorluklara çözüm üretmek zorunda olduklarını belirtti.

Kırklareli'nde yürütülen altyapı yatırımlarından çevreye duyarlı projelere kadar pek çok çalışmanın temelinde aynı anlayışın bulunduğunu vurgulayan Bulut, "Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının şehirlerini de düşünmek zorundayız. Nazik ev sahiplikleri için İLBANK Genel Müdürümüz Sayın Eyyüp Karahan'a, değerli panelistlerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kumaş'a ziyaret

REKLAM

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş'ı ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumaş, makamında kabul ettiği KLÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Çakır, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yasin Akyıldız ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yücel Korkmaz ile bir süre görüştü.

Ziyarette, sosyal hizmet alanında yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, ortak çalışma imkanları ile toplumsal dayanışma ve gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

REKLAM

- Su verimliliği ve sağlıklı beslenme eğitimi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik su verimliliği, sağlıklı beslenme, gıda hijyeni ve su israfının önlenmesi konularında eğitim düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Eğitimde öğrencilere su verimliliği, su israfının önlenmesi, sağlıklı beslenme ve gıda hijyeni konularında bilgi aktarıldı.