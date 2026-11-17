Kırklareli İl Genel Meclisi, baraj ve göletlerdeki balık popülasyonu ve balıklandırma çalışmalarının araştırılmasına karar verdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantının 12'nci birleşiminde, meclis üyeleri tarafından verilen barajlar, sulama göletleri ve hayvan içme suyu göletlerinde iç su balıkçılığına ve sucul ekosistemin sürdürülebilirliğine yönelik yürütülen balıklandırma çalışmaları ve var olan balık popülasyonuna ilişkin yazılı önerge görüşüldü.

Önergede, 2025-2026 döneminde il genelindeki gölet ve barajlara bırakılan balık türleri, miktarları, salım periyotları ile popülasyonu korumaya dönük tedbirlerin etki düzeyinin tespiti amacıyla meclis araştırması yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

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Son 2 yılda merkez ilçe, Pehlivanköy, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize, Demirköy ve Kofçaz ilçelerindeki hangi baraj, sulama göleti ve hayvan içme suyu göletinde balıklandırma çalışması yapıldığının araştırılması, su kaynaklarına yıllar ve göletler bazında pullu sazan, aynalı sazan ve uygun görülen diğer tatlı su türlerinden kaç yavru balık salımı gerçekleştirildiği, bırakılan yavru balıkların ergin boya ulaşabilmesi ve popülasyonun sürdürülebilmesi adına su kaynaklarında germe ağ ve elektroşok gibi kaçak avcılığa yönelik yürütülen koruma ve kontrol denetimlerinin mevcut durumunun araştırılması talep edildi.

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Önerge, oy birliği ile kabul edilerek Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.