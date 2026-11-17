Lüleburgaz'da tarım ilaçları mercek altında
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tarım ilaçlarının satışını yapan işletmelere yönelik denetimler sürdürülüyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tarım ilaçlarının satışını yapan işletmelere yönelik denetimler sürdürülüyor.
Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında tarım ilaçlarının satışına yönelik faaliyetler incelenirken, işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetim çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğü belirtilerek, "Sağlıklı Üretim, Güvenli Tüketim" mesajına yer verildi.
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