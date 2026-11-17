Babaeski'de çiftçiye yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından çiftçiye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Giriş: 17.11.2026 - 10:35 Güncelleme:
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından çiftçiye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Babaeski'nin Hamidiye Mahallesi Muhtarlığında düzenlenen toplantıda, çiftçiye tarımsal üretim süreçleri hakkında teknik bilgiler verildi. Üreticilerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, tarımsal faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
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