Kırklareli Valisi Turan'dan Yeşilay Kırklareli Şubesine ziyaret
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığı görevine seçilen Aydın Kırtıl'ı ziyaret etti.
Giriş: 17.11.2026 - 09:46 Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığı görevine seçilen Aydın Kırtıl'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Kırtıl ile bir süre görüşen Turan, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele kapsamında kentte yürüttüğü faaliyetler ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kırtıl'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Turan, şube yönetimi ve Yeşilay gönüllülerine çalışmalarında başarı diledi.
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