Öte yandan çiftin 11 aylık bebeği, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olay, 28 Ekim'de Vize ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ile eşi A.A. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.A., eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından aynı silahla kendini vuran S.A. ise ağır yaralandı.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Çiftin 11 aylık bebeği ise koruma altına alındı.

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