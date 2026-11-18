Toplantıda, 3 gündem maddesi daha görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda, 2027 yılı İl Özel İdaresi hizmetleri ve bütçeden ayrılan ödeneklerin denklik gösterdiği yer aldı.

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