Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Turan, vatandaşlar tarafından iletilen istekleri değerlendirdi.
Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ile ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Turan, iletilen sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması için yetkililere talimat verdi.
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla vatandaş odaklı hizmet verdiklerini belirten Turan, valiliğin kapısının daima vatandaşlara açık olduğunu ve milletle bütünleşen bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
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