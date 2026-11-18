Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından su ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçe genelinde faaliyet gösteren balık satış noktalarında kontrollerde bulundu. Ekipler, tezgahlarda satışa sunulan balıkları inceleyerek su ürünlerinin mevzuata uygunluğuna yönelik denetim yaptı. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu muhtevesında gerçekleştirilen denetimlerle, su ürünleri ticaretinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve su ürünleri kaynaklarının korunması amaçlanıyor.

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Babaeski'deki su ürünleri işletmelerine yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtildi.