DKMP Bölge Müdürü Ulu, İğneada Longoz Ormanlarında incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etmesinin ardından DKMP İl Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Ulu, il genelinde yürütülen doğa koruma faaliyetleri, projeler ve sürdürülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.

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