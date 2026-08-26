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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri DKMP Bölge Müdürü Ulu, İğneada Longoz Ormanlarında incelemede bulundu

        DKMP Bölge Müdürü Ulu, İğneada Longoz Ormanlarında incelemede bulundu

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:11 Güncelleme:
        DKMP Bölge Müdürü Ulu, İğneada Longoz Ormanlarında incelemede bulundu

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etmesinin ardından DKMP İl Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Ulu, il genelinde yürütülen doğa koruma faaliyetleri, projeler ve sürdürülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.

        Toplantının ardından heyet, sorumluluk alanlarında saha incelemeleri gerçekleştirdi.

        Ardından İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nı gezen Ulu, yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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