Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Aslan'dan Emniyet Müdürü Çakır'a ziyaret
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı ziyaret etti.
Giriş: 05.11.2026 - 12:59 Güncelleme:
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı ziyaret etti.
Aslan, Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
İl Emniyet Müdürü Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aslan'a teşekkür etti.
Çakır, çalışmaları hakkında Aslan'a bilgi verdi.
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