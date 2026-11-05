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        Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Aslan'dan Emniyet Müdürü Çakır'a ziyaret

        Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Aslan'dan Emniyet Müdürü Çakır'a ziyaret

        Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı ziyaret etti.

        Aslan, Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        İl Emniyet Müdürü Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aslan'a teşekkür etti.

        Çakır, çalışmaları hakkında Aslan'a bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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