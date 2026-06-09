Kırklareli Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı
Kırklareli Valiliği vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.
Kırklareli Valiliği vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, ormanların ve doğanın korunmasının önemli olduğu belirtildi.
Vatandaşların yangınlara karşı azami hassasiyet göstermesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Yeşil Vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanı. Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde, orman yangınlarına karşı her zamankinden daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Anız yakmayalım. Ormanlık alanlarda ve çevresinde kesinlikle ateş yakmaktan kaçınalım." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, olası bir duman veya ateş görülmesi durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarının gerektiği belirtildi.
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