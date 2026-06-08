Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavganın davasında savcı mütalaasını verdi

        Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavganın davasında savcı mütalaasını verdi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavganın davasında savcı mütalaasını verdi

        Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesince, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde oluşturulan duruşma salonunda görülen davada, hayatını kaybeden Sanpur'un nişanlısı tutuksuz sanık S.D'nin de aralarında olduğu 9 sanık ile taraf avukatları ve maktulün yakınları hazır bulundu.

        Tutuklu 9 sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Müşteki baba Emin Sanpur ile eşi Nüket Sanpur da mahkemede hazır bulundu.

        Duruşma salonunda olayın yaşandığı mahalle ve sokakların yer aldığı kroki projeksiyon cihazı ile perdeye yansıtıldı.

        Duruşmada iki tanığın dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını verdi.

        Savcılık mütalaasında sanık N.C.B, Y.Y, D.B, E.B, E.B, E.B, R.B, B.B, D.B, A.Ş, K.B, O.B, S.İ'nin "Kadına Karşı Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Ayrıca sanık N.C.B, Y.Y, E.B hakkında "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarının talep edildiği mütalaada, sanık M.D, S.D, O.D, T.D, Y.D'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarında hükmü istendi.

        Baba Sanpur, mütalaanın kanayan yaralarına merhem olduğunu belirterek, "Devletimiz var olsun. Adaletimiz var olsun. Biz önce yüce Rabb'imize, sonra yüce adaletinize sığındık. Rabb'im bir daha böyle acılar bizlere ve hiç kimseye yaşatmasın." dedi.

        Anne Nüket Sanpur da mahkemenin vereceği karara saygı duyduğunu dile getirdi.

        Sanıklar ise savunmalarında suçlamaları kabul etmeyip, beraatlerini talep ederken, sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

        Bir süre ara verilen duruşmada, 9 sanığın tutukluluk, diğer 9 sanığın ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

        Duruşma, 15 Haziran'a ertelendi.

        - Olay

        Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım 2025'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Rümeysa Sanpur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olaya karışan 18 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 6 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Lüleburgaz 2. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Mayıs tarihinde görülen duruşmada ise tutuklu sanık Y.D, tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde amatör maçta futbolcular birbirine girdi
        Kırklareli'nde amatör maçta futbolcular birbirine girdi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Dökümden Gökyüzüne: Demirköy Fatih Dökümhanesi'nden KAAN'a"...
        Kırklareli'nde "Dökümden Gökyüzüne: Demirköy Fatih Dökümhanesi'nden KAAN'a"...
        Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 25 küçükbaş hayvan telef oldu
        Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 25 küçükbaş hayvan telef oldu
        Babaeski'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Babaeski'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde şiddetli yağışta hayvanlar telef oldu, tarım arazileri zarar...
        Kırklareli'nde şiddetli yağışta hayvanlar telef oldu, tarım arazileri zarar...