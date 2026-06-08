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        Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 25 küçükbaş hayvan telef oldu

        Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 25 küçükbaş hayvan telef oldu

        Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Merkeze bağlı Karakoç köyünde besici Hüsnü Yavuz'un merada otlattığı küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından telef olan 25 küçükbaş hayvanın iş makineleriyle açılacak çukura gömüleceği belirtildi.

        Bölgede incelemelerde bulunan Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da besici Yavuz'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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