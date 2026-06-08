Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 25 küçükbaş hayvan telef oldu.



Merkeze bağlı Karakoç köyünde besici Hüsnü Yavuz'un merada otlattığı küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım isabet etti.



İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından telef olan 25 küçükbaş hayvanın iş makineleriyle açılacak çukura gömüleceği belirtildi.



Bölgede incelemelerde bulunan Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da besici Yavuz'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.



