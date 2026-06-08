Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu 2 kadın tutuklandı
Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen Bulgaristan uyruklu 2 kadın tutuklandı.
Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen Bulgaristan uyruklu 2 kadın tutuklandı.
Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti.
Ekipler, yolcuların bagaj kontrolleri sırasında Bulgaristan uyruklu E.K.N. ile A.I.Q'nun bel bölgelerinde kabarıklık olduğunu fark etti.
Şüphelilerin üst aramasında, bel bölgelerine bantla sarılmış paketler halinde toplamda 2 kilo 305 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.