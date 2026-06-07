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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da "Yumurtadan Ejderha Çıktı" adlı çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 15:33 Güncelleme:
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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da "Yumurtadan Ejderha Çıktı" adlı çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

        Pınarhisar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu çocuklar izledi.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından, tiyatro ile çocuklara öğretici mesajlar veren oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti.

        Çocukların kültür, sanat ve tiyatro ile büyümesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Talay, etkinliklerin yaz döneminde daha da artacağını kaydetti.

        - Deneme ekimi yapılan aspir tarlaları incelendi

        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce deneme ekilişi gerçekleştirilen aspirin gelişimi takip ediliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan aspir deneme alanlarında incelemelerde bulundu.

        Çalışmalar kapsamında aspirin gelişimi gözlemlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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