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        Kofçaz'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı

        Kofçaz ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Kofçaz'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı

        Kofçaz ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan, Kofçaz Kaymakamız Seda Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, usta öğreticiler ile kursiyerler katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, konuşmasında sergilerle Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın ruhunu en güzel şekilde yaşattıklarını belirtti.

        Halk Eğitimi Merkezlerinde yıl boyunca büyük emek ve özveriyle gerçekleştirilen kurslarda bir birinden güzel eserlerin üretildiğini ifade eden Altınöz, kursiyerlerin ürünlerini sergilemekten gurur duyduklarını söyledi.

        Konuşmanın ardından açılış kurdelesinin kesildi, Turan ve beraberindeki heyet, sergiyi gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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