Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesinde sağlık çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesinde sağlık çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kayalı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hasan Zan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 80 personel katıldı.

        Akademisyenler tarafından verilen ve iki gün süren eğitimlerin ardından katılımcılara belgeleri verildi.

        - Engelli bakım merkezleri denetlendi

        Kırklareli'nde engelli bakım merkezleri denetlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde engelli bakım merkezlerinde sağlık, beslenme ve öz bakım hizmetlerinin kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet almalarını sağlamak amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

        Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmanın en büyük öncelikleri olduğunu aktaran Özbaş, "Kurumlarımızda sunulan hizmetlerin standartlara uygunluğu ekiplerimizce düzenli olarak takip edilmektedir. Amacımız, engelli vatandaşlarımızın en iyi şartlarda bakımlarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde "Dökümden Gökyüzüne: Demirköy Fatih Dökümhanesi'nden KAAN'a"...
        Kırklareli'nde "Dökümden Gökyüzüne: Demirköy Fatih Dökümhanesi'nden KAAN'a"...
        Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 25 küçükbaş hayvan telef oldu
        Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 25 küçükbaş hayvan telef oldu
        Babaeski'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Babaeski'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde şiddetli yağışta hayvanlar telef oldu, tarım arazileri zarar...
        Kırklareli'nde şiddetli yağışta hayvanlar telef oldu, tarım arazileri zarar...
        Trakya'nın ulaşım kültürünü dünyaya taşıyor
        Trakya'nın ulaşım kültürünü dünyaya taşıyor
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu...
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu...