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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Trakya'dan mayısta 198,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Trakya'dan mayısta 198,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 198 milyon 570 bin 270 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Trakya'dan mayısta 198,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 198 milyon 570 bin 270 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trakya'da gelişen sanayisiyle her geçen dönem üretim kapasitesini artıran Tekirdağ, 182 milyon 180 bin 770 dolarla ön plana çıkan il oldu.

        Tekirdağ, deniz ve kara yolu ulaşımında avantajlı olan Trakya'da ilk sıradaki yerini korudu.

        Bölgenin mayıs ayı ihracatında Kırklareli 8 milyon 454 bin 850 dolarla ikinci, Edirne ise 7 milyon 934 bin 650 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

        Sektörel bazda Tekirdağ'dan en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe yapılırken Kırklareli ve Edirne'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörüyle öne çıktı.

        İhracatta Tekirdağ'ın en büyük pazarı Almanya olurken, Kırklareli ve Edirne'den en fazla ihracat Bulgaristan'a yapıldı.

        Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 14 milyon 43 bin 440 dolara ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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