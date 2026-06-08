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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile şehit ailelerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 09:12 Güncelleme:
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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile şehit ailelerini makamında kabul etti.

        Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve dualarla yad ettiğini belirtti.

        Ardından Turan, dernek üyeleri ve şehit aileleri ile sohbet etti.

        - Belediye Başkanı Bulut, engellilerle bir araya geldi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, engelli vatandaşlarla buluştu.

        Bulut, Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenen programda, engellerin değil sevginin ve dayanışmanın konuşulduğu bir organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu söyledi.

        Konuşmaların ardından Bulut, engellilerle sohbet edip, istekleri dinledi.

        Etkinlikte ayrıca, Kırklareli Engelli Hakları Derneği Başkanı Ercan Dinkler ile dernek üyeleri Senem Lağımcı ve Ergin Topuz'un doğum günleri pasta kesilerek kutlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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