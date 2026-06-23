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        Kırklareli Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Kırklareli Valiliği, artan hava sıcaklıkları, kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Kırklareli Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Kırklareli Valiliği, artan hava sıcaklıkları, kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, hava şartlarının yangın riskini artırdığı bu günlerde en büyük gücün dikkat ve tedbir olduğu belirtildi.

        Ormanlarda ateş yakılmaması ve çöplerin geride bırakılarak doğanın riske atılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan uzak duralım, Yeşil vatanımızı birlikte koruyalım. 'Bir şey olmaz' dediğimiz ufak ihmaller, binlerce canı ve geleceğimizi küle çeviriyor." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, ormanları tehlikeye atan hiçbir eyleme taviz verilmeyeceğinin aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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