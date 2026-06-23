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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Turan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Vali Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile birlikte Karakoç köyü sakinlerinden Ruşit Uzun'u ziyaret etti.

        Vali Turan ve Taşkoparan, Uzun ile torunları Eylül ve Efe ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

        Ailenin, toplumun en güçlü kalesi ve değerlerin yaşatıldığı en kıymetli yuva olduğunu belirten Turan, "Türkiye Yüzyılı, güçlü aile bağlarıyla, büyüklerine hürmet eden ve evlatlarını sevgiyle geleceğe hazırlayan ailelerin omuzlarında yükselecektir." dedi.

        Ziyarette Turan ve Taşkoparan, çocuklara Fenerbahçe forması hediye etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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