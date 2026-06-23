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        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:07 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.

        Vatandaşların Hicri Yılbaşı'nı ve Muharrem ayını tebrik eden Turan, kendisine iletilen konuların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulunarak ilgili kurumlara talimat verdi.

        İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Turan, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletimizin huzuru, güveni ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Valiliğimizin kapısı da gönlümüz de vatandaşlarımıza daima açıktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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