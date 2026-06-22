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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor.

        Özderin, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska'yla Şırnak'ta 1994 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan komando er Murat Koç'un ailesini evinde ziyaret etti.

        Şehit babası Ahmet Koç ile sohbet eden Özderin, ailenin isteklerini dinledi.

        - "Minik Adımlar Sağlıklı Yarınlar Fiziksel Aktivite Etkinliği" yapıldı

        Kırklareli Üniversitesince "Minik Adımlar Sağlıklı Yarınlar Fiziksel Aktivite Etkinliği" yapıldı.

        Bilim İletişimi Ofisi Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Fulya Demirhan ve Arştırma Görevlisi Ozan Gür, günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek fiziksel aktiviteleri anlattı.

        Daha sonra halka ve toplarla çeşitli fiziksel aktiviteler yapılarak oyunlar oynandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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