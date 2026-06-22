Kırklareli'nde batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele sürüyor

Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde mısır ekiliş alanlarında feromon tuzağı kurulum ve takip çalışmaları gerçekleştirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, batı mısır kök kurdunun özellikle mısır ve diğer tahıl ürünlerinde hasara neden olabileceğini belirtti.



Teknik personellerin tüm bölgede çalışmalar yürüttüğünü aktaran Karaca, mısır alanlarında verim kayıplarını önlemek amacıyla çalışmaların devam edeceğini kaydetti.



