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        Kırklareli'nde batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele sürüyor

        Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Kırklareli'nde batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele sürüyor

        Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde mısır ekiliş alanlarında feromon tuzağı kurulum ve takip çalışmaları gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, batı mısır kök kurdunun özellikle mısır ve diğer tahıl ürünlerinde hasara neden olabileceğini belirtti.

        Teknik personellerin tüm bölgede çalışmalar yürüttüğünü aktaran Karaca, mısır alanlarında verim kayıplarını önlemek amacıyla çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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