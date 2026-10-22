Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde "COP31 Yolunda OSB'de Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi

        Kırklareli'nde "COP31 Yolunda OSB'de Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi

        Kırklareli'nde "COP31 Yolunda OSB'de Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Kırklareli'nde "COP31 Yolunda OSB'de Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi

        Kırklareli'nde "COP31 Yolunda OSB'de Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve Yeşil Kalkınma vizyonu doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı adımlar attığını belirtti.

        Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak ve başkanlık edecek olmasının bu iradenin uluslararası alandaki en önemli yansımalarından biri olduğunu ifade eden Turan, COP31'in yeşil kalkınma, temiz enerji, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim vizyonunu dünyayla buluşturacak tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Sıfır Atık Hareketi'nin küresel boyutuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

        "Sıfır Atık, bugün COP31'in iklim hedefleriyle aynı noktada buluşmaktadır. Çünkü israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atığın ekonomiye yeniden kazandırılması ve döngüsel üretim, karbon emisyonlarının azaltılmasının da önemli araçlarıdır. Üretim kapasitesi, gelişen altyapısı, yenilikçi uygulamaları ve çevreci yaklaşımıyla ilklerin OSB'si Kırklareli Organize Sanayi Bölgemizin, yeşil dönüşümde de örnek ve öncü bir üretim merkezi olmasını hedefliyoruz.

        Bizim için Kırklareli OSB yalnızca fabrikaların yükseldiği bir sanayi alanı değildir. Enerjinin ve suyun verimli kullanıldığı, atığın yeniden üretime kazandırıldığı, yenilenebilir enerji ve çevreci teknolojilerin yaygınlaştığı, karbon ayak izinin azaltıldığı yeni nesil bir üretim merkezi olmalıdır. Çünkü geleceğin sanayisi, çevreyi tüketerek değil, çevreyi koruyarak büyüyen sanayidir."

        REKLAM

        Ticaretin ve üretimin kurallarının dünyada değiştiğini vurgulayan Turan, ürünlerin yalnızca fiyat ve kalitesiyle değil, karbon ayak izi ve çevresel sürdürülebilirliğiyle rekabet edebilir hale geldiğini dile getirdi.

        Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın​​​​​​​ mali yükümlülük döneminin 1 Ocak 2026 itibarıyla başlamasının yeşil dönüşümün önemini artırdığını belirten Turan, "Yeşil dönüşümü yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, sanayimizin rekabet gücünü artıracak, ihracatımızı koruyacak ve işletmelerimizi geleceğe hazırlayacak stratejik bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

        Çevreyi korumanın kalkınmaktan vazgeçmek anlamına gelmediğini vurgulayan Turan, üretimi, kalkınmayı ve doğayı aynı gelecek idealinde buluşturarak "Yeşil Vatanı" korumaya ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        REKLAM

        - "Biz bir miras devraldık, biz de bir miras bırakacağız"

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ise iklim değişikliğiyle mücadelenin ve COP31 zirvesinin önemine dikkati çekti.

        Çalıştayın önemine değinen Bulut, şunları kaydetti:

        "Biz bir miras devraldık, biz de bir miras bırakacağız. Nasıl bir miras bırakacağımızın en önemli çıkış noktası farkındalık. Ancak söylem çok önemli, farkındalık çok önemli ama söylemle eylemin birbirini tutması, tamamlaması her şeyden daha önemli. Bazı şeylerin söylemde kalmaması, hayata geçirilmesi gerekiyor.

        Biz de Kırklareli Belediyesi olarak yeşil dönüşüm noktasında, geleceğe doğru bir dünya mirası bırakabilmek için tüm ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz."

        REKLAM

        Programda Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile Kırklareli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Söğüt de konuşma yaptı.

        Çalıştay bugün sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli Belediyesi içme suyunda aylık 3,5 milyon lira tasarruf sağlayaca...
        Kırklareli Belediyesi içme suyunda aylık 3,5 milyon lira tasarruf sağlayaca...
        Babaeski'de öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet eğitimi
        Babaeski'de öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet eğitimi
        Kadın yükümlülere yönelik Edirne gezisi düzenlendi
        Kadın yükümlülere yönelik Edirne gezisi düzenlendi
        Kırklareli'nde öğrenci servisleri denetlendi
        Kırklareli'nde öğrenci servisleri denetlendi
        Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği
        Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği
        Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre önemli ölçüde arttı
        Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre önemli ölçüde arttı