Babaeski'de öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet eğitimi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 209 öğrenciye siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve aile ile internet ilişkisi konularında bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığının "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında, Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Öğrencilerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen program kapsamında Şehit Turgay Süzgen Anadolu Lisesi'nde 102, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 55 ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde 52 olmak üzere toplam 209 öğrenciye eğitim verildi.

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Eğitimlerde öğrencilere siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital ortamda kişisel bilgilerin korunması, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve internetin bilinçli kullanılması konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ailelerin çocukların dijital dünyadaki güvenliğinde üstlendiği rolün önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerin internet ortamında karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiği eğitimlerde, dijital teknolojilerin güvenli ve sorumlu şekilde kullanılmasının önemi vurgulandı.

Yetkililer, çocukların dijital dünyada daha güvenli adımlar atabilmeleri ve muhtemel risklerden korunmaları amacıyla bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.