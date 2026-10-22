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        Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, yüzde 50 hibe destekli Yem Bitkisi Alım Projesi kapsamında 44 üreticiye toplam 4 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı. X

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği

        Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde, yüzde 50 hibe destekli Yem Bitkisi Alım Projesi kapsamında 44 üreticiye toplam 4 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı. X

        Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen tohum dağıtımına, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol ve İlçe Tarım Müdürü Bekir Öztürk katıldı. Üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle sağlanan yem bitkisi tohumları, programda teslim edildi. Projeyle ilçede hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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