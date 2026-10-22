Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen tohum dağıtımına, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol ve İlçe Tarım Müdürü Bekir Öztürk katıldı. Üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle sağlanan yem bitkisi tohumları, programda teslim edildi. Projeyle ilçede hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

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