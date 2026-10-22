KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaret

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, nazik ziyaretlerinden dolayı Prof. Dr. Abdullah Kahraman'a teşekkür etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nevzat Erkan ile Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Eser Aksu da hazır bulundu.

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde konferans vermek üzere kente gelen Prof. Dr. Kahraman, programı kapsamında Rektör Ak ile bir araya geldi.

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