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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'yı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'yı makamında kabul etti.

        Vali Turan, Çakır ve Sula ile bir süre görüştü.

        Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuklarına teşekkür etti.

        - "Uyum Atölyesi" etkinliği düzenlendi

        Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Lüleburgaz Kız Yurdunda, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "Uyum Atölyesi" gerçekleştirildi.

        Kurum psikoloğu Özge Yinaç tarafından düzenlenen atölye çalışmasında, öğrencilerin yurt ortamına adapte olmalarına katkı sağlayacak etkinlikler yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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