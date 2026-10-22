Kırklareli'nden kısa kısa

Vali Turan, Çakır ve Sula ile bir süre görüştü.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'yı makamında kabul etti.

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