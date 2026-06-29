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        Kırklareli Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Kırklareli Valiliği, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Kırklareli Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Kırklareli Valiliği, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, iklim değişikliği, artan sıcaklıklar ve kuraklığın orman yangınları riskini her geçen gün artırdığı belirtildi.

        Doğayı korumak ve yangınları önlemek için herkese önemli sorumluluklar düştüğü aktarılan açıklamada, "Yeşil Vatan hepimizin emaneti. Bir ağacın yetişmesi yıllar, yok olması ise dakikalar sürüyor. Ormanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Atıklarımızı doğaya bırakmayalım. Duman veya yangın belirtisi gördüğümüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmeli." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, ormanları tehlikeye atan hiçbir eyleme taviz verilmeyeceğinin aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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