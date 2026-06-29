Kırklareli Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

Kırklareli Valiliği, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.



Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, iklim değişikliği, artan sıcaklıklar ve kuraklığın orman yangınları riskini her geçen gün artırdığı belirtildi.



Doğayı korumak ve yangınları önlemek için herkese önemli sorumluluklar düştüğü aktarılan açıklamada, "Yeşil Vatan hepimizin emaneti. Bir ağacın yetişmesi yıllar, yok olması ise dakikalar sürüyor. Ormanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Atıklarımızı doğaya bırakmayalım. Duman veya yangın belirtisi gördüğümüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmeli." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, ormanları tehlikeye atan hiçbir eyleme taviz verilmeyeceğinin aktarıldı.

