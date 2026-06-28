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        Lüleburgaz'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Lüleburgaz'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Tatarköy çöplük alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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