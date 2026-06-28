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        Kırklareli'nde ağaca kasti zarar veren kişi hakkında soruşturma başlatıldı

        Kırklareli'nde kaldırımda dikili bir ağaca zarar veren kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Kırklareli'nde ağaca kasti zarar veren kişi hakkında soruşturma başlatıldı

        Kırklareli'nde kaldırımda dikili bir ağaca zarar veren kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karakaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir ağacın tahrip edilerek kırıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma yürüttü.


        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin R.C. (14) olduğunu tespit etti.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli çocuk hakkında kamu malına zarar verme suçundan soruşturma başlatıldı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, caddede dikili olan ağaçlardan birini önce ileri geri sallayan şüpheli, daha sonra asılarak ağacı kırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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