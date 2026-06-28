Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

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