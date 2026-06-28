Kırklareli'nde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet B. yönetimindeki 34 US 6602 plakalı hafif ticari araç, Pınarhisar mevkisinde Necmi O. idaresindeki 39 TC 480 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan F.B. ile M.B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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