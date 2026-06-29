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        Kırklareli'nde gençlik ve kültür merkezi projesinde imzalar atıldı

        Kırklareli'nde inşa edilecek "Kırklareli Gençlik Spor ve Kültür Sanat Merkezi İnşasının Tamamlanması İş Birliği ve Ortak Kullanım Protokolü" imza töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Kırklareli'nde gençlik ve kültür merkezi projesinde imzalar atıldı

        Kırklareli'nde inşa edilecek "Kırklareli Gençlik Spor ve Kültür Sanat Merkezi İnşasının Tamamlanması İş Birliği ve Ortak Kullanım Protokolü" imza töreni yapıldı.

        Bir restoranda gerçekleştirilen törende, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu tarafından protokol imzalandı.

        Törende, Kırklareli Gençlik Spor ve Kültür Sanat Merkezi tanıtım videosu gösterimi yapıldı.

        Belediye Başkanı Bulut, törende, 2017 yılında Dereköy yolu mevkisinde otogar olarak planlanıp tamamlanmayan binanın Kırklareli Gençlik Spor ve Kültür Sanat Merkezi olarak hayat bulacağını söyledi.

        Yapının yıllardır boş ve atıl olarak durduğunu ifade eden Bulut, doğru dokunuş ile yapıyı büyük bir fırsata dönüştürerek kente ve gençlere kazandıracaklarını belirtti.

        Hiçbir yatırımı kaderine terk etmemeye, yarım kalmış eserleri tamamlayacaklarına söz verdiklerini dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

        "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yürüttüğümüz yoğun çalışmaların, karşılıklı güçlü iş birliğinin sonucunda bu yapı artık bambaşka bir kimliğe kavuşuyor. Burada bir neslin geleceğine yatırım yapılacak. İçerisinde gençlik merkezi, kültür merkezi, kütüphane, spor kompleksi ve idari binanın yer alacağı bu büyük yaşam alanı, Kırklareli'nin sosyal, kültürel ve sportif hayatına uzun yıllar yön verecek.

        Kendi şehrinde geleceğini aramak zorunda kalmayan, geleceğini burada kuran bir gençlik görüyorum. Çünkü bir şehrin gerçek gücü, sahip olduğu binaların yüksekliğiyle değil yetiştirdiği gençlerin, yetiştirdiği insanların ufkuyla ölçülür. Bizim en büyük yatırımımız da insandır. En büyük önceliğimiz çocuklarımızdır. En büyük umudumuz ise gençlerimizdir. Bu proje yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, yarınların kentini inşa etmek için hazırlanmıştır."

        Babuşcu da projenin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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