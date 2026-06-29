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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesi ve gazi ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesi ve gazi ziyaretlerine devam ediyor.

        Özderin, Yeniceköy Köyü'nde Kıbrıs gazisi Kadir Uçucu ve Mehmet Akgün'ü evlerinde ziyaret etti.

        Ziyaretlerde gazilerle bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

        Özderin, gazilere sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömür temennisinde bulundu.

        - Hasat kontrol çalışmaları

        Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları sürüyor.

        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, ilçede arpa ve buğday hasadı çalışmalarını takip ediyor.

        Dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda ekipler, biçerdöverin hasat ettiği arpa ve buğdayı inceliyor.

        Çalışma kapsamında biçerdöver operatörleri bilgilendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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