Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Hamitabat köyü yakınlarında TEM Otoyolu kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında bazı ağaçlarda da zarar oluştu.

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