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        Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri için tarla günü düzenlendi

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde, tarımda yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yulaf hasadı yapılarak tarla günü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri için tarla günü düzenlendi

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde, tarımda yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yulaf hasadı yapılarak tarla günü gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yerli yulaf çeşitlerinin gelişimini ve verimini bölge çiftçisine uygulamalı olarak göstermek için demonstrasyon alanı kuruldu.

        Bu kapsamda, çiftçi Erkan İmer'e ait tarlada oluşturulan alanda hasat heyecanı yaşandı. Düzenlenen etkinlikte, ekimi yapılan yerli ve milli yulaf çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

        Etkinlikte üreticilere, yerli tohumların bölge iklimi ve toprak yapısına sağladığı uyum, hastalıklara karşı gösterdiği direnç ve yüksek verim potansiyeli hakkında teknik bilgi verildi.



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