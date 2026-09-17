Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Turan, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne atanan Ömer Çekiç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne atanan Ömer Çekiç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette Ömer Çekiç'i tebrik eden Vali Turan, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi personelinin kritik bir görev üstlendiğini vurgulayan Turan, "Vatandaşlarımızdan gelen acil çağrıların 7/24 esasıyla karşılanması, ilgili kurumlara hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesi ve olaylara zamanında müdahale edilmesini sağlayan personelimiz büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Görevleri başındaki tüm ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

        REKLAM

        Çekiç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Turan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Konut satışlarında gerileme
        Konut satışlarında gerileme
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Münir Canar vefat etti
        Münir Canar vefat etti
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Çimento sektörü aklandı
        Çimento sektörü aklandı
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi

        Benzer Haberler

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut esnafı ziyaret etti
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut esnafı ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
        Kırklareli'nde otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret
        Kırklareli'nde yapay çayır ve meralarda ot verimi damlama sulama ile artırı...
        Kırklareli'nde yapay çayır ve meralarda ot verimi damlama sulama ile artırı...