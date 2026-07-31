Kırklareli Valisi Turan, Atatürk Stadyumu yenileme çalışmalarını inceledi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Stadyumu'nda başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Stadyumu'nda başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi.
Vali Turan, stadyumu gezerek yürütülen tartan pist çalışmalarını takip etti.
Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Umut Şenol'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençliğe ve spora yapılan yatırımlara önem verdiklerini söyledi.
Yenilenen tartan pist ile atletizm sporcularına daha modern ve güvenli bir antrenman ortamı sunulacağını ifade eden Turan, çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp stadyumun sporcuların hizmetine açılacağını belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.