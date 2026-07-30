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        Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        İki işçinin hayatını kaybettiği patlama anı fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, iki işçinin yoğunlaştırma tankı üzerinde kaynak yaptığı ve patlama olacağını anlayıp kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.

        Ayrıca, şiddetli patlama sonucu kazanın üst metal bölümünün tamamen havalandığı görülürken, patlamanın şiddetiyle işçilerin bulunduğu yerden havaya sıçrayıp beton zemine düştüğü kayıtlarda yer alıyor.

        - Olay

        Dün, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada patlama meydana gelmişti.

        Patlamadan etkilenen 2 işçi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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