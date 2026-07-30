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        Kırklareli için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

        Kırklareli Valiliği, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak beklendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Kırklareli için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

        Kırklareli Valiliği, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak beklendiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışın etkili olmasının beklendiği belirtildi.


        Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının istendiği açıklamada, hava muhalefeti dolayısıyla ulaşımda aksama, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi risklere karşı uyarıda bulunuldu.


        Açıklamada, hava muhalefetinin 1 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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