Kırklareli için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Kırklareli Valiliği, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak beklendiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışın etkili olmasının beklendiği belirtildi.





Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının istendiği açıklamada, hava muhalefeti dolayısıyla ulaşımda aksama, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi risklere karşı uyarıda bulunuldu.





Açıklamada, hava muhalefetinin 1 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

