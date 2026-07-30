Kırklareli Valisi Turan öğrencilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Kamu Kurumlarında Staj Seferberliği Projesi"nde yer alan öğrencileri makamında kabul etti.



Turan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında valilik iç birimlerinde staj görevini başarıyla tamamlayan yükseköğrenim öğrencileriyle bir araya geldi.





Öğrencilerle bir süre sohbet eden Turan, kamu hizmeti, meslek hayatı ve kariyer planlamalarına ilişkin rehberlik edici tavsiyelerde​​​​​​​ bulundu.



Stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik eden Turan, öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarı diledi.

